Пять членов ТИК Саратовской области сложили свои полномочия

Заседание в Саратове

Сегодня, 24 июня, избирательная комиссия Саратовской области провела 213 очередное заседание, на котором рассмотрели ряд вопросов касательно осенних выборов.

В частности были рассмотрены вопросы о сложении полномочий нескольких членов территориальных избирательных комиссий. Заявления поступили от члена ТИК Советского района Виталия Мишкиса, Члена ТИК ЗАТО Светлый с правом решающего голоса Алексея Никитина и члена ТИК Ленинского района Саратова Антона Тихого. Решения об их ухода приняли единогласно.

Также в повестку дня внесли еще два вопроса об уходе членов территориальных избирательных комиссий - члена ТИК Балаковского района Игоря Быстрова и члена ТИК Волжского района Саратова Екатерины Ивановой. Их освобождение от должности также поддержали единогласно.

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