Управление безопасности жизнедеятельности

На 24 июня, в Саратовской области открыты для купания 20 пляжей. Об этом сообщает управление безопасности жизнедеятельности.

В Саратове допущены к эксплуатации «Пляж покорителей Волги» и остров Покровские пески.

В Энгельсе- городской пляж, пляж «Парус»; пляж МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец» базы «Чайка», «Бодрость» и «Волжино» и ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист» в селе Подстепное.

В Вольске и Хвалынске также функционируют городские пляжи. В Базарном Карабулаке – муниципальный пляж и центральный пруд.

В Балашове открыты городской пляж, левый берег реки Хопер, набережная реки Хопер, городской пляж 7 микрорайона и пляж ДОЛ «Санаторий «Пады», а также пляж МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» в поселке Пинеровка.

В Балаково – городской пляж 1 микрорайона на левом и правом берегу.

В Ртищевском районе - село Потьма, пляж МУ ДОЛ «Ясный».

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