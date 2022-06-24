Опубликованы зарплаты членов избирательной комиссии на осенних выборах

Заседание комиссии
Сегодня, 24 июня, на заседании избирательной комиссии Саратовской области были объявлены зарплаты членов комиссий.
Председатель комиссии Ирина Романова рассказала, что член участковой избирательной комиссии получает 35 рублей в час. Зампред - 45 рублей в час, а председатель - 50.
Работники территориальных комиссий будут получать по 52 рубля в час, зампреды по 59, а председатель - 65.
Члены региональных избирательных комиссий получат по 95 рублей за час работы.
Комиссии будут работать три дня с 9 по 11 сентября. Их рабочий день будет продолжаться с 6 утра до 10 часов вечера.
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