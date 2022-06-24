В Саратовской области от коронавируса умер 83-летний пенсионер

В Саратовской области от коронавируса умер еще один пациент за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб сегодня, 24 июня.

За прошедшие сутки от коронавируса скончался 83-летний мужчина. Общее количество жертв инфекции достигло 5 989 пациентов.

Напомним, всего коронавирусом заразились 254 516 человек в Саратовской области.

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