Скриншот с сайта Авито

В Саратове начали набирать персонал в сеть «Вкусно и точка». Вакансии опубликованы на сайте «Авито».

Саратовцев ждут в шесть бывших ресторанов сети McDonald’s.Открыты вакансии кассира, повара, официанта, консультанта, работника торгового зала, работника ресторана и продавца.

Указана заработная плата от 38 тысяч рублей. Стабильные выплаты, гибкий график работы, бесплатное обучение и премии — то, чем собираются завлечь потенциальных работников.

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