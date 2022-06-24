Скриншот с сайта Авито
В Саратове начали набирать персонал в сеть «Вкусно и точка». Вакансии опубликованы на сайте «Авито».
Саратовцев ждут в шесть бывших ресторанов сети McDonald’s.Открыты вакансии кассира, повара, официанта, консультанта, работника торгового зала, работника ресторана и продавца.
Указана заработная плата от 38 тысяч рублей. Стабильные выплаты, гибкий график работы, бесплатное обучение и премии — то, чем собираются завлечь потенциальных работников.
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