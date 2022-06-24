Фото: Архив КП

В Саратовской области средняя зарплата достигла 41 012 рублей. Об этом сообщает Саратовстат.

По итогам апреля 2022 года, среднемесячная заработная плата в Саратовской области по полному кругу предприятий составила 41 012 рублей.

В сравнении с показателями годовой давности есть прирост на 9,3%. В марте этого года статистики фиксировали средний заработок в регионе в размере 40 800 рублей.

Больше всего получают в сфере информационных технологий и связи, - 77 267,5 рублей.

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