Фото: Архив КП
В Саратовской области средняя зарплата достигла 41 012 рублей. Об этом сообщает Саратовстат.
По итогам апреля 2022 года, среднемесячная заработная плата в Саратовской области по полному кругу предприятий составила 41 012 рублей.
В сравнении с показателями годовой давности есть прирост на 9,3%. В марте этого года статистики фиксировали средний заработок в регионе в размере 40 800 рублей.
Больше всего получают в сфере информационных технологий и связи, - 77 267,5 рублей.
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