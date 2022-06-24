Профсоюз медиков услышали: COVID-19 признали профессиональным заболеванием

Коронавирус в Саратове

Не секрет, что работники медицинских организаций имеют повышенный риск заражения инфекционными заболеваниями на работе. Исключением не является и коронавирус, от которого пострадало множество специалистов, исполнявших свой долг. Чтобы помочь им избежать проблем с постановкой профессионального заболевания, Профсоюз работников здравоохранения РФ активно сотрудничает с Минтрудом России и Минздравом по данному вопросу.

В итоге 15 июня 2022 года было подписано совместное письмо с разъяснениями, согласно которому заражение COVID-19 у работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей, квалифицируется как острое профессиональное заболевание. Соответственно, на него распространяются нормы федерального закона, в том числе связанные с выплатой компенсаций. Документ подкреплен всеми необходимыми ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.

Стоит отметить, что в совместном письме речь идет обо всех работниках медицинских организаций, в том числе и немедицинском персонале: водителях, поваров, технических служащих и так далее.

При создании комиссии по расследованию профессионального заболевания, в ее состав должен входить представитель Профсоюза, уполномоченный по охране труда или член комитета (комиссии) по охране труда.

Ознакомиться с разъяснениями, подготовленными Профсоюзом, Минтрудом России, Минздравом России можно на сайте http://sarprofzdrav.ru в разделе «Охрана труда» горизонтального меню, в подразделе «Социальное страхование».

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