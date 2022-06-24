В центре Саратова и поселке Зональный отключили воду

Сегодня, 24 июня, сразу в нескольких районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт труб по адресу Московская,35. До 19.00 без холодной воды останутся Некрасова, от Первомайской до Московской.

Другая авария случилась по адресу Малая Горная,2. До 20.00 прекращена подача воды для абонентов на улицах Хвесина; Набережная Космонавтов (от гостиницы «Словакия» до Малой Горной); Лермонтова,77; Малая Горная (от Малой Затонской до Большой Затонской); Большая Затонская (от Московской до Малой Горной).

Авария также произошла по адресу Тепличная,76. До 20.00 отключено холодное водоснабжение в поселке Тепличный.

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