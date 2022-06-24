В Саратове ограничат продажу алкоголя на День молодежи

Продажа алкоголя Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежегодно, 27 июня, в России отмечается День молодежи. В этот день в магазинах ограничат продажу алкоголя.

Сам праздник включит множество мероприятий. 25 июня на Саратовском пляже на Новой Набережной будет организована танцевальная фитнес-программа. Начало мероприятия в 8.45.

26 июня пройдут состязания в маунтинбайке на Кумысной поляне. Соревнования на кубок города по велосипедному спорту в дисциплине «Кросс-кантри» начнутся в 10.30.

26 июня в 17.00 также откроется фестиваль уличной культуры «От Петра до Петра», который пройдет на Новой Набережной от ул. Шелковичная до ул. 2-ая Садовая.

В День молодежи, 27 июня, в 18.00 в сквере «Дружбы народов» и в 19.00 на бульваре Героев Отечества пройдет концерт. В 19.00 на сцене пляжа на Новой Набережной будет организована шоу-программа «Твой день!».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.