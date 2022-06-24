Прямая линия с врио главы Саратовской области пройдет во второй раз

Роман Бусаргин проведет прямую линию 28 июня в 12:00. Об этом врио главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 24 июня, Роман Бусаргин рассказал саратовцам, где они могут задать вопросы и посмотреть прямую линию, запланированную на 28 июня. Трансляция пройдёт на личных страницах в ВК и «Одноклассниках», в официальных группах «Саратовская область», в сообществах Центра управления регионом

Прямой эфир будет вестись на телеканале Россия-24, «Радио Россия.Саратов» (99ФМ), сайте ГТРК-Саратов, YouTube-канале ГТРК-Саратов и на интернет-телеканале 2ясадовая.рф

Вопросы Роман Бусаргин принимает до конца прямого эфира в комментариях к посту или по телефону (8452) 210-922 с 9.00 до 18.00.

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