Фото: очевидец

В Заводском районе Саратова самосвал въехал в столб. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 24 июня, в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилось видео от автолюбителя, на котором самосвал с щебенкой въехал в столб на улице Азина.

Предположительно, это произошло вчера, 23 июня.

В комментариях местные жители отметили, что в прошлом году на этом уже участке произошла аналогичная авария с участием самосвала.

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