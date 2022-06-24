Из Саратовской области не выпустили гречку в Казахстан. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В Озинках была задержана партия из 10 тонн гречневой крупы без фитосанитарных сертификатов. Ее хотели провезти в республику Казахстан.

Подкарантинный груз оставили в России для определения фитосанитарного состояния и оформления документов.

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