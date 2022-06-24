Кадр из видео очевидца

В Заводском районе Саратова школьники залезли на долгострой. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Заводской Online Саратов» сегодня, 24 июня, появилось видео, на котром дети сидя на плитах перекрытия одного из верхних этажей долгостроя, свесив ноги.

— Дом на Ново-Астраханской (рядом с 23-й школой), каждый день одна и та же картина, может, администрация примет меры, пока не произошло несчастье, и родители обратят внимание на своих детей? - возмущается автор ролика.

В комментариях саратовчане посетовали на безразличие ответственных лиц. — Когда у нас обращали внимания,пока,что то не случилось? Никогда. Пока кто то не свалится (не дай Бог),никто не пошевелится, - пишет одна из подписчиц.

Официальный аккаунт Администрации Заводского района Саратова откликнулся на возмущение подписчиков и прокомментировал ситуацию.

— Здравствуйте. Конкурсному управляющему указано на необходимость ограничения доступа на объект. В адрес отдела полиции № 2 УМВД России по г. Саратову направлено обращение об усилении патрулирования данного участка, - заявляет администрация района.

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