В Саратове двух пенсионерок ограбили на 2,5 миллиона рублей

Обманутая пенсионерка

В Саратове «сотрудницы Пенсионного фонда» украли у женщин 2,5 миллиона. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Саратове неизвестные обворовали двух местных жительниц под предлогом «денежной реформы».

По данным полиции, перед кражей пожилой женщине позвонила незнакомка. Она поинтересовалась о здоровье Марии Ивановны, а потом рассказала о вымышленной денежной реформе и необходимости написать заявление. Одна из мошенниц вытащила купюры из тайника, который пенсионерка показала сама при пересчете. Ущерб составил 1 млн 300 рублей

На следующий день в Заводском районе произошло аналогичное преступление. Также заявив о денежной реформе, две сообщницы проникли в квартиру женщины и заменили 1 млн 200 тысяч рублей на купюры банка приколов.

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