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Происшествия24 июня 2022 6:30

В Заводском районе «десятка» сбила пенсионера

Пожилой мужчина пострадал в аварии в Саратове
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 23 июня, пожилой мужчина пострадал в аварии в Заводском районе Саратова. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 10:10 напротив дома № 13 на проспекте Энтузиастов. 69-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда его сбил 62-летний водитель ВАЗ-21110.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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