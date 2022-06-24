В Заводском районе «десятка» сбила пенсионера

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 23 июня, пожилой мужчина пострадал в аварии в Заводском районе Саратова. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 10:10 напротив дома № 13 на проспекте Энтузиастов. 69-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда его сбил 62-летний водитель ВАЗ-21110.
В результате ДТП пешеход госпитализирован.
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