В Заводском районе «десятка» сбила пенсионера

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 23 июня, пожилой мужчина пострадал в аварии в Заводском районе Саратова. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 10:10 напротив дома № 13 на проспекте Энтузиастов. 69-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда его сбил 62-летний водитель ВАЗ-21110.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.