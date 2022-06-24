На сегодня, 24 июня, в Саратовской области еще 57 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 254 516 заболевших. Выздоровело с начала эпидемии 247 753 человека, за сутки — 58. В стационарах остаются 212 человек, на амбулаторном лечении находятся 628 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 14 лет — 4;
- 15-29 лет — 4;
- 30-49 лет — 15;
- 50-64 лет — 13;
- 65 и старше — 21.
С пневмонией поступили пять человек, с признаками ОРВИ — 52.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.