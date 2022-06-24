На сегодня, 24 июня, в Саратовской области еще 57 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 254 516 заболевших. Выздоровело с начала эпидемии 247 753 человека, за сутки — 58. В стационарах остаются 212 человек, на амбулаторном лечении находятся 628 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 14 лет — 4;

- 15-29 лет — 4;

- 30-49 лет — 15;

- 50-64 лет — 13;

- 65 и старше — 21.

С пневмонией поступили пять человек, с признаками ОРВИ — 52.

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