Дома на Техстекло остались без воды до вечера

Сегодня, 24 июня, в Саратове отключили воду в Ленинском районе. Об этом сообщает ООО «КВС».

На водопроводных коммуникациях по адресу Измайлова,10 проводятся ремонтные работы. На и время прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Загороднева - Измайлова - 2-я Прокатная - Безымянная; 2-я Прокатная, 18,20,20а,22а,24,24а,27.

Восстановить подачу воды обещают к 18:00.

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