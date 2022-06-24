Сегодня, 24 июня, жителям Саратова напомнили об ограничениях движения из-за «Розы ветров-2022». Информацию публикует городская администрация.

Ограничения вводятся завтра, 25 июня на нескольких центральных улицах. С 8.00 до 2.00 следующего дня, 26 июня, там нельзя будет останавливаться и парковаться. С 14.00 завтра, 25 июня, до 2.00 следующего дня нельзя будет проехать.

На время введения ограничений изменяются схемы движения автобусов следующих маршрутов: № 1, 2Д, 3, 6, 8А, 11, 13, 21, 33, 34, 52, 53, 79, 83, 90, 94, 95, 97, 99, 110.

Подробно ознакомиться со схемой ограничений можно на интерактивной карте.

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