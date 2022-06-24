Фото: ГИБДД

В Саратовской области пенсионер госпитализирован после аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Вчера, 23 июня, в 7:30 на 23-м км «Калининск-Свердлово-Колокольцовка» на территории Калининского района произошло ДТП. Renault Logan, за рулем которого находился 73-летний водитель слетел с трассы и перевернулся.

Мужчина не справился с управлением авто и сейчас находится в больнице с травмами.

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