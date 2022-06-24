Сегодня в Саратове ожидаются ливни и град

Фото: pexels

Сегодня, 24 июня, в Саратове ожидается град и ливни. Об этом сообщает региональный гидрометеоцентр

В Саратове прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы, вероятен град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит от +20 до +22

В Саратовской области облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы, вероятен град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит от +18 до +23 градусов, местами в Левобережье местами от +25 до +30 градусов.

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