Родник «Поющий» Фото: Мария Франко

Родник «Поющий» открыли в Ленинском районе.

Сегодня, 23 июня,в Ленинском районе Саратова открыли обновленный родник.

Родник был благоустроен по поручению врио губернатора Романа Бусаргина и при поддержке регионального минприроды. Были отремонтированы плиты, окрасили кирпичную кладку, фасад, установили информационную табличку о составе воды. Жители близлежащей Поливановки сообщили, что раньше вместо труб родник был из деревянных досок. Теперь они рады благоустройству территории и чистоте вокруг.

На протяжении некоторого времени на роднике каждую весну и осень убирают мусор, красят фасад и проводят другие работы по благоустройству студенты консерватории им. Л.В. Собинова.

—По поручению Романа Викторовича проводятся работы по обустройству Кумысной поляны и родников. За последние два года мы отремонтировали 13 родников. Это работу будет проводить в последующие годы системно, - заявил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.