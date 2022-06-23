Фото: ГУ МЧС

Двое мужчин погибли при пожаре в одном из домов Энгельса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 23 июня, в 16:07 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже в доме по улице Полтавской. Прибывшие на место три пожарных расчета ликвидировали пожар, площадь которого составила 12 квадратных метров.

В квартире обнаружены тела двух мужчин. Личности устанавливаются.

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