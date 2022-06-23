В этом сезоне в Саратовской области более 200 детей пострадали от укусов клещей. Об этом проинформировал региональный Роспотребнадзор.
В 2022 году в медицинские организации региона обратились 542 человека, пострадавших от укусов клещей. В том числе пострадали 216 детей.
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» и ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора исследовали 548 клещей. У трех из них был обнаружен клещевой боррелиоз. В этом сезоне в регионе зарегистрировано шесть случаев этого заболевания.
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