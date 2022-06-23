Бизнесмен из Волгограда осужден в Саратове за дачу взятки инспектору

В Саратовской области вынесли приговор директору фирмы из Волгограда. Он пытался дать взятку инспектору территориального отдела государственного автодорожного надзора и был пойман сотрудниками УФСБ региона.

В октябре 2021 года волгоградской фирме, работавшей в Саратовской области, выписали штраф за нарушение правил проезда большегрузных автомобилей. Однако руководитель организации обратился к инспектору с просьбой продлить льготный период оплаты штрафа либо уменьшить его. За эту услугу он предлагал дать 50 тысяч рублей. Инспектор решил обратиться к правоохранителям.

9 ноября 2021 года злоумышленник лично передал инспектору территориального отдела государственного автодорожного надзора 50 тысяч рублей и был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

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