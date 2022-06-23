На Театральной площади устанавливают сцену для «Розы ветров»

Сцена в Саратове
Сегодня, 23 июня, на Театральной площади в Саратове устанавливают сцену для «Розы ветров». Об этом сообщает городская администрация.
В городе начался монтаж сцены, на которой перед выпускниками-2022 года выступят популярные артисты.
Напомним, что областной праздник выпускников «Роза ветров» пройдет 25 июня.
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