На Театральной площади устанавливают сцену для «Розы ветров»

Сцена в Саратове

Сегодня, 23 июня, на Театральной площади в Саратове устанавливают сцену для «Розы ветров». Об этом сообщает городская администрация.

В городе начался монтаж сцены, на которой перед выпускниками-2022 года выступят популярные артисты.

Напомним, что областной праздник выпускников «Роза ветров» пройдет 25 июня.

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