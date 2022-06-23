СУ СК - Саратов

Вчера, 22 июня, житель Озинок ушел пасти овец и утонул в реке. СУ СК по Саратовской области сообщает о проведении доследственной проверки.

Инцидент случился днем на берегу реки Чалыкла. На глазах местного жителя 55-летний мужчина, пасший овец, ушел под воду и пропал. Поиски мужчины велись около суток. Сегодня около 14:00 водолазы областной службы спасения обнаружили труп мужчины.

Проводится доследственная проверка.

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