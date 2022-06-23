Фото: МЧС

Лишившейся дома и отца семье из Вольска можно оказать помощь, о чем сообщает администрация района.

Напомним, в Вольске произошла ужасающая трагедия. В Вольске загорелся дом №10 по улице Киевской, в котором находилась женщина с 7 детьми. Узнав о пожаре, 30-летний хозяин дома вместе с 16-летним подростком поспешил в сторону дома.

По пути мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, а подросток умер в больнице.

Женщина и дети смогли спастись, но им нужна помощь: предметы гигиены, пастельные принадлежности, кухонная утварь и посуда, вещи для детей от 12 лет до 1 месяца. Размер детской одежды для мальчиков - 36,35,27,25, для девочки – 28.

Нужна также одежда на малыша до 1 года. Девочка 7 лет рост 128 см, а мальчики рост от 110 до 140. Ребенок 1 месяц девочка подгузники размер 1-2.

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