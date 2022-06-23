В Балаково нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

В Балаково нашли пропавшего вчера, 22 июня, восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.
Напомним, восьмилетний Артем сбежал из дома в 3-ем микрорайоне около 15:00. Снйчас ребенка уже нашли.
Следователи СК опрашивают несовершеннолетнего на предмет совершения в отношения него противоправных действий.
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