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Общество23 июня 2022 11:56

В Балаково нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

Правоохранители опрашивают ребенка
Наталия Калинина

В Балаково нашли пропавшего вчера, 22 июня, восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Напомним, восьмилетний Артем сбежал из дома в 3-ем микрорайоне около 15:00. Снйчас ребенка уже нашли.

Следователи СК опрашивают несовершеннолетнего на предмет совершения в отношения него противоправных действий.

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