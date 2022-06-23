ЗАГС Саратовской области открыл дополнительную регистрацию на «красивые» даты, о чем сегодня, 23 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

- По просьбам будущих молодоженов принято решение продлить прием заявлений на «красивые» даты: 08.08.2022 и 22.08.2022. Они выпадают на понедельники.

Зарегистрировать брак в понедельник 08.08.2022 можно во «Дворце бракосочетаний» Саратова или в отделе ЗАГС по Аткарску.

Зарегистрировать брак в понедельник 22.08.2022 можно в Саратове: во «Дворце бракосочетаний», а также в отделах ЗАГС по Заводскому и по Ленинскому районам, в отделе ЗАГС по Энгельсе, а также в отделе ЗАГС по Балаково.

Подать заявление на эти даты можно в отделе или через МФЦ или «Госуслуги».

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