Фото ребенка

В Балаково ищут восьмилетнего мальчика. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня утром, 23 июня, в городском сообществе «Новости Балаково #KTA64» появился пост от местной жительницы, которая рассказала, что вчера днем, 22 июня, 8-летний Артем сбежал из дома в 3-ем микрорайоне и до сих пор не вернулся.

Сообщается, что ребенок был одет в длинную черно-красную кофту, шорты и синие шлепки.

Всех, кто располагает информацией о ребенке, просьба сообщить по телефону матери: 89053815358, Юлия, или в дежурную часть полиции Балаково : 8 (8453) 44-43-10.

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