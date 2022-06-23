Скриншот с сайта Росстат

За неделю в Саратовской области бензин подешевел на три копейки. Об этом сообщает Росстат.

Согласно представленной статистике, средние потребительские цены на бензин в Саратовской области в период с 13 по 19 июня 2022 года понизились на три копейки. Теперь в среднем саратовцы заправляются за 49,1 рубля за литр.

В целом по стране, бензин стал дешевее в 12 регионах.

Литр АИ-92 в Саратове можно заправить 47,14 руб., что выше средних цифр по округу (46,43). АИ-95 в среднем обойдется за 50,97 руб, а АИ-98 дешевле всех в ПФО - 57,44 руб.

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