В Петровском районе водителя из Пензенской области придавил грузовик

В Петровском районе Саратовской области водителя из Пензенской области придавил грузовик. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Инцидент случился ночью в районе села Озерки. Очевидец сообщил, что на обочине федеральной автотрассы «Нижний Новгород – Саратов» стоит автомобиль МАЗ, а рядом лежит мужчина. Как оказалось, при загоне на трал машина сорвалась и придавила водителя.

На место выезжали сотрудники Петровского отдела МВД России и скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказался 52-летний мужчина, проживающий в селе Засечное Пензенской области. Он доставлен в реанимационное отделение Петровской районной больницы в тяжелом состоянии.

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