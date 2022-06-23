В Саратове обнаружили незаконный пункт проката самокатов

Электросамокат на парковке

Мэрия Саратова выявила незаконный пункт проката самокатов. Такой рейд по поручению главы города Михаила Исаева провели комитета муниципального контроля.

Вчера, 22 июня, во время рейда представители комитета муниципального контроля выявили незаконно размещенный пункт проката на пересечении улиц Рахова и Шелковичная. Владельцы кикшейринга устанавливаются.

— Комитетом муниципального контроля проведено обследование территории города, в результате установлено более 70 пунктов проката электросамокатов. Далеко не все из них размещены на законных основаниях. В настоящее время устанавливаются лица разместившие данные пункты проката. В их отношении будут приняты соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством, в рамках имеющихся полномочий, - рассказал председатель комитета муниципального контроля Лев Юсупов.

Напомним, что с недавнего времени за незаконное размещение самокатов можно получить штраф до 100 тысяч рублей.

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