В Петровске дореволюционный дом чуть не сгорел из-за перегруженной проводки

Фото: ГУ МЧС

Вчера, 22 июня, в Петровске дом загорелся из-за перегруженной проводки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был зарегистрирован в 18.11 на улице Шамаева, загорелся частный дом 1911 года постройки. По словам инспектора, проводка не была рассчитана на современное потребление, поэтому произошло короткое замыкание в пристройке дома.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, выгорела пристройка. Дома на момент пожара находился хозяин, он не пострадал.

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