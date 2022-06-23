Кадр с видео очевидца

В Вольске водитель торопился на пожар в собственном доме и погиб. Об этом сообщает «Вольская неделя».

Вчера, 22 июня, в Вольске загорелся дом №10 по улице Киевской, в котором находилась женщина с 7 детьми.

Узнав о пожаре, 30-летний хозяин дома на автомобиле LADA Granta поторопился вместе с 16-летним подростком в сторону дома. Уже рядом с домом, на улице Цементников, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель погиб на месте, а подросток умер в больнице. Женщина и дети смогли спастись.

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