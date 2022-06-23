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Под Аткарском подростки перевернулись на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Саратовской области.
Вчера вечером, 22 июня, на 13 км автодороги Аткарск - Умет 15-летний подросток не справился с управлением мотоцикла «Рейсер-125» и перевернулись вместе с пассажиром
В результате ДТП как 15-летний водитель, так и 14-летний пассажир госпитализированы.
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