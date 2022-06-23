В Новоузенске «Лада» сбила велосипедиста на перекрестке

Фото: ГИБДД

Вчера, 22 июня, в Новоузенске «Лада» сбила 48-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Авария произошла в 10: 36 на пересечении улиц Революции и Пролетарской. 28-летний парень на автомобиле «Лада-111830» сбил 48-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедисту назначено амбулаторное лечение.

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