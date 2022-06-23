Фото: ГИБДД

В ДТП в Ленинском районе пострадала 26-летняя женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 22 июня, в Саратове произошло ДТП на улице Рижской, рядом с домом №2а

В 13:30 Mitsubishi Lancer под управлением 26-летней женщины столкнулся с Renault Logan, за рулем которого находился мужчина 32 лет.

В результате ДТП женщина за рулем Mitsubishi получила травмы и попала в больницу.

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