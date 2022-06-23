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Общество23 июня 2022 6:11

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

Евгений Бадиков
Трамвай 6 маршрута

Трамвай 6 маршрута

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов. Об этом сообщает группа «Саратовский городской электрический транспорт».

Сегодня, 23 июня остановилось движение трамваев в Саратове. Из-за поломки пантографа на улице Советской стоят трамваи маршрутов №№3, 9, 10 и 11.

— Бригада выехала для устранения неисправности, - уточнили в СГЭТ.

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