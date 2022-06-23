В Саратовской области 59 человек за сутки заразились коронавирусом

На сегодня, 23 июня, в Саратовской области еще 59 человек за сутки заразились коронавирусом. Всего обнаружено уже 254 459 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 247 695 человек, за сутки — 68. В ковидных стационарах остаются 217 человек, на амбулаторном лечении пребывают 635 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 14 лет — 9;

- 15-29 лет — 7;

- 30-49 лет — 20;

- 50-64 лет — 10;

- 65 и старше — 13.

С пневмонией поступили 18 человек, с признаками ОРВИ — 41.

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