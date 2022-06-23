В Саратовской области 59 человек за сутки заразились коронавирусом

На сегодня, 23 июня, в Саратовской области еще 59 человек за сутки заразились коронавирусом. Всего обнаружено уже 254 459 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 247 695 человек, за сутки — 68. В ковидных стационарах остаются 217 человек, на амбулаторном лечении пребывают 635 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 14 лет — 9;
- 15-29 лет — 7;
- 30-49 лет — 20;
- 50-64 лет — 10;
- 65 и старше — 13.
С пневмонией поступили 18 человек, с признаками ОРВИ — 41.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.