На Чернышевского убрали упавшую на машину ветку

Упавшая ветка

На улице Чернышевского в Саратове убрали упавшую на машину ветку. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила администрация Волжского района.

- Возле дома № 157 по улице Чернышевского ветер повалил дерево. Его ветка задела автомобиль. Никто не пострадал. Сейчас упавшее дерево уже распилили, - пишут чиновники.

Ночью остатки дерева уберут.

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