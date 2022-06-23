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Общество23 июня 2022 6:08

На Чернышевского убрали упавшую на машину ветку

Остатки дерева вывезут ночью
Наталия Калинина
Упавшая ветка

Упавшая ветка

На улице Чернышевского в Саратове убрали упавшую на машину ветку. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила администрация Волжского района.

- Возле дома № 157 по улице Чернышевского ветер повалил дерево. Его ветка задела автомобиль. Никто не пострадал. Сейчас упавшее дерево уже распилили, - пишут чиновники.

Ночью остатки дерева уберут.

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