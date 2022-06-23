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Общество23 июня 2022 6:01

Дом с семью детьми и женщиной сгорел в Вольске

Пожар угрожал соседним домам
Наталия Калинина
Фото: МЧС

Фото: МЧС

Вчера, 22 июня, в Вольске сгорел дом с женщиной и семью детьми. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был зафиксирован в 12.36. На улице Киевская сгорел частный деревянный дом. Очаг возгорания находился на чердаке. Внутри находилась женщина и семь детей. Все они успели выйти и не пострадали. Сейчас они находятся у родственников.

Пожар угрожал распространиться огня на соседние дома, однако это удалось предотвратить. На место прибыли 5 пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается.

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