Дом с семью детьми и женщиной сгорел в Вольске

Фото: МЧС
Вчера, 22 июня, в Вольске сгорел дом с женщиной и семью детьми. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожар был зафиксирован в 12.36. На улице Киевская сгорел частный деревянный дом. Очаг возгорания находился на чердаке. Внутри находилась женщина и семь детей. Все они успели выйти и не пострадали. Сейчас они находятся у родственников.
Пожар угрожал распространиться огня на соседние дома, однако это удалось предотвратить. На место прибыли 5 пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается.
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