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Житель Ершова осужден за разбитую голову друга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона
По данным ведомства, 4 февраля в Ершове 37-летний мужчина пил со знакомым в квартире на улице Вокзальной. Между собутыльниками возник конфликт. В ходе него 37-летний гражданин ударил друга стеклянной бутылкой по голове.
Потерпевшего доставили в больницу с ушибленно-рваными ранами головы и шеи.
Суд приговорил нападавшего к 9 месяцам колонии строгого режима.
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