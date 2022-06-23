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Житель Ершова осужден за разбитую голову друга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона

По данным ведомства, 4 февраля в Ершове 37-летний мужчина пил со знакомым в квартире на улице Вокзальной. Между собутыльниками возник конфликт. В ходе него 37-летний гражданин ударил друга стеклянной бутылкой по голове.

Потерпевшего доставили в больницу с ушибленно-рваными ранами головы и шеи.

Суд приговорил нападавшего к 9 месяцам колонии строгого режима.

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