В Заводском районе отключили воду на двух улицах

Сегодня, 23 июня, в Заводском районе Саратова отключили воду на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет починка городского водопровода по адресу 3-й Кавказский тупик,1а. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов на улицах Томская (от переезда до 3-го Кавказского туп.) и 3-й Кавказский тупик (от Пономарева до Томской).

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.

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