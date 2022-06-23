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Общество23 июня 2022 5:42

В Заводском районе отключили воду на двух улицах

Наталия Калинина

Сегодня, 23 июня, в Заводском районе Саратова отключили воду на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет починка городского водопровода по адресу 3-й Кавказский тупик,1а. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов на улицах Томская (от переезда до 3-го Кавказского туп.) и 3-й Кавказский тупик (от Пономарева до Томской).

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.

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