В Заводском районе отключили воду на двух улицах

Сегодня, 23 июня, в Заводском районе Саратова отключили воду на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».
Идет починка городского водопровода по адресу 3-й Кавказский тупик,1а. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов на улицах Томская (от переезда до 3-го Кавказского туп.) и 3-й Кавказский тупик (от Пономарева до Томской).
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.