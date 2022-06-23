В Саратове хмурое небо – идет дождь

Сегодня, 23 июня, в Саратове будет хмурое небо и идет дождь. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от +23 до +28 градусов тепла. Небо при этом затянуто облаками. Весь день время от времени идет дождь. Дует северо-восточный ветер, отдельные порывы которого доходят до 8 – 9 м/с.

В Саратовской области переменная облачность. В отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза и даже град. Ветер дует восточный и северо-восточный, со скоростью 7...12 м/с. Температура колеблется от 24 до 30 градусов.

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