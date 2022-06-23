На Украине погиб 40-летний военный из Аткарска

Артем Воротила
На Украине погиб 40-летний военный из Аткарского района Саратовской области. Его звали Артем Воротила, ему было 40 лет. Сегодня, 23 июня, администрация муниципалитета сообщила печальную новость.
- Аткарчанин погиб в ходе исполнения воинского долга на Украине. Выражаю искренние соболезнования родне нашего земляка. Артем защищал интересы своей Родины и отдал жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем его помнить, - написал глава района Виктор Елин.
Прощание состоится сегодня, 23 июня, в 14.30 по адресу Крылова, 2.
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