На Украине погиб 40-летний военный из Аткарска

Артем Воротила

На Украине погиб 40-летний военный из Аткарского района Саратовской области. Его звали Артем Воротила, ему было 40 лет. Сегодня, 23 июня, администрация муниципалитета сообщила печальную новость.

- Аткарчанин погиб в ходе исполнения воинского долга на Украине. Выражаю искренние соболезнования родне нашего земляка. Артем защищал интересы своей Родины и отдал жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем его помнить, - написал глава района Виктор Елин.

Прощание состоится сегодня, 23 июня, в 14.30 по адресу Крылова, 2.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.