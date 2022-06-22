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Общество22 июня 2022 16:29

Жителей Саратовской области завтра ждет ужасная погода

Возможен град
Наталия Калинина
Гроза!

Гроза!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 23 июня, жителей Саратовской области ждет ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС региона.

В регионе ожидается желтый уровень опасности: ночью и днем в некоторых районах Саратовской области ожидается гроза, при грозе будет шквалистое усиление ветра, отдельные порывы которого достигнут 15-20 м/с.

В отдельных районах ожидаются ливни с уровнем осадков 15-49 мм, возможен град.

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