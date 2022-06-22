ЧП в Саратове

Сегодня, 22 июня, в парка-отеле «Вишневая гора» в Саратове чуть не захлебнулась шестилетняя девочка. Прокуратура Кировского района сообщает о начале проверки обстоятельств несчастного случая.

По предварительной информации, шестилетняя девочка была в бассейне со своей матерью. В какой-то момент она захлебнулась и начала тонуть.

Ребенка доставили в больницу, ему оказана необходимая помощь. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности в парк-отеле.

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