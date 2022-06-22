Роман Бусаргин

Бусаргин поручил взять на особый контроль вопрос закачки воды в Левобережье. Об этом стало известно сегодня, 22 июня, на координационном совете.

На заседании Роман Бусаргин задал вопрос по поводу темпов закачки воды в Левобережные районы области.

Министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал, что из 3 млн кубометров воды на сегодня, 22 июня уже закачано 583 тысячи кубометров воды, за исключением пруда Верхнего в Краснопартизанском районе и ряда прудов Ершовского района.

— Остальные водоемы у нас уже заполняются, за исключением Питерского района, куда вынуждены будем осуществлять подачу воды до самой осени. Остальные районы – в ближайшие 2 недели мы закончим закачку, - подчеркнул Ковальский.

Врио губернатора Саратовской области призвал чиновников держать вопрос на особом контроле с учетом аномально жаркой погоды.

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