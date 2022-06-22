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В Саратовской области от коронавируса привито 76 процентов населения. Об этом стало известно сегодня на заседании координационного совета области.

По словам первого замминистра здравоохранения Саратовской области Елены Степченкова, ситуация с коронавирусом стабильная, менее 80 заболевших в день в течение недели. Всего в стационаре находятся 216 пациентов с коронавирусом, 40 из них находятся на кислородной поддержке, а 5 - на ИВЛ. За сутки в больницы поступило 17 человек.

— Запасы вакцины составляют 170,1 тысяч доз, прививки делают в 121 вакцинальном пункте. Всего вакцинировано 76% взрослого населения — 1,3 миллиона человек, среди них 3,5 тысячи подростков, пожилое население составляет 34% от общего числа вакцинированных, — рассказала Елена Степченкова.

Коечный фонд планово сокращается, сократили 100 мест, теперь он составляет 274 на базе четырех учреждений.

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